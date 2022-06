Frische Kursziele und Kaufempfehlungen von Goldman Sachs, Barclays und Co. Trotz trüber Stimmung an den Finanzmärkten sehen Analysten weiter Aktienchancen. Welche das sind, lesen Sie in unserer Wall Street-Kaufliste.

Goldman Sachs hat die Einstufung für die Deutsche Post nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" belassen. Das Kursziel liegt bei 57 Euro. Die Volumina im Expressgeschäft hielten sich über dem Niveau von 2020, schrieb Goldman-Analyst Patrick Creuset. In China erholte sich das Transportvolumen. Die Gespräche mit dem Management bestätigten das widerstandsfähige Geschäftsentwicklung, so Goldman.

Zusätzlich wurde gestern bekannt, dass die Deutsche Post den australischen Logisitker Glen Cameron übernehmen werde.

Zahlreiche Analysten haben ebenfalls ihre Kaufempfehlungen und Kursziele aktualisert. wallstreet:online stellt eine Auswahl der aktuellen Empfehlungen vor.

Buy

Fresenius Medical Care

Beiersdorf - DZ Bank und Jefferies

Bayer

FlatexDegiro - Jefferies und Goldman Sachs

Deutsche Post

Sanofi

Diageo - UBS und Goldman Sachs

Apple

Easyjet

Zalando

Adidas

Novo Nordisk

Nordex

Pernod Ricard

ING

Glencore



Outperform

BP

Shell

Reckitt

AB Inbev

Zalando

RWE



Overweight

Bayer - JPMorgan und Barclays

Fresenius

RWE - Barclays und JPMorgan

Uniper

K+S

Weitere aktuelle Kaufempfehlungen lesen Sie hier.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0378331005,DE000BAY0017,DE0005200000,GB0007980591,DE0005552004,DE0005785802,DE0005785604,GB0002374006,DE0005470405,DE000A0D6554,FR0000120693,GB00BP6MXD84,FR0000120578,GB00B24CGK77,US48265W1080,DE000A1EWWW0,JE00B4T3BW64,GB00B7KR2P84,DK0060534915,DE000ZAL1111,NL0011821202,DE000UNSE018,BE0974293251,DE000FTG1111