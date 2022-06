Der SMI kann sich nach einem frühen Kursrückgang bis auf das neue Jahrestief bei 10'350 Punkten wieder leicht erholen und notiert um 11.10 Uhr mit 10'405,65 Punkten noch um 0,71 Prozent tiefer.Zürich - Auch am Mittwoch kann sich der Schweizer Aktienmarkt nicht stabilisieren. Dabei gäbe es heute laut einem Händler einige positive Signale: So notiert der Ölpreis wieder deutlich unter den Höchstkursen und auch die Zinsen am Kapitalmarkt sind etwas gesunken. Dennoch setzt der Leitindex SMI seine Talfahrt fort und markiert kurzzeitig gar ein neues Jahrestief. Schuld daran sind laut Händlern...

