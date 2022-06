Neue Photovoltaik-Anlagen sollen in der Ukraine dazu beitragen, Stromausfälle zu vermeiden. Das hilft unter anderem Unternehmen, sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage über Wasser zu halten.von pv magazine International Eine Powerwall-Solaranlage von Tesla mit 13,9 Kilowatt Leistung, die Elon Musk der Ukraine geschenkt hatte, wurde kürzlich in Borodyanka, einer Stadt in der Region Kiew, installiert. "In den von den Russen besetzten Gebieten, die am meisten betroffen sind, gibt es Probleme mit der Elektrizität, und die Tesla-Powerwall-Stationen ermöglichen eine Notstromversorgung bei Stromausfällen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...