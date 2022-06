Die Frankfurter SDG INVESTMENTS GmbH hat sich auf nachhaltige Investments spezialisiert und dazu die Investmentplattform "SDG pro" entwickelt, die einen digitalisierten Emissions- und Investmentprozess für Green Bonds ermöglicht. Die Plattform richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die sich über eine Anleihe finanzieren wollen und an professionelle Investoren, die in sozial verantwortliche und umweltschonende Bonds investieren möchten. Wie dieses spezielle Angebot angenommen wird und welchen besonderen Ansatz das Investmentportal dabei verfolgt, erklärt der Mit-Entwickler der "SDG pro", Lars Hunsche, im Anleihen Finder-Interview.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hunsche, stellen Sie uns die SDG INVESTMENTS GmbH doch einmal kurz vor.

Lars Hunsche: Die SDG INVESTMENTS GmbH wurde 2017 von Frank Ackermann und mir gegründet. Im September 2019 kam dann Dr. Stefan Bund als Partner hinzu. Die Idee war, eine Plattform für nachhaltige Investments zu schaffen. Wir hatten beobachtet, dass institutionelle Investoren und Projekte oft nicht zueinander finden. Während die ersten Projekte noch sehr klein waren, zum Teil haben wir mit 2 Mio. EUR angefangen, schauen wir uns jetzt auch schon größere Tickets bis hin zum dreistelligen Mio. Bereich an. Seit Gründung konnten wir ca. 400 Mio. EUR bei institutionellen Investoren platzieren.

Anleihen Finder: Sie bieten mit der SDG pro einen besonderen Ansatz für Anleger. Wen sprechen Sie mit Ihrer Plattform konkret an und welche Spannbreite an Investment-Cases und Finanzierungsinstrumenten finden sich dort?

Lars Hunsche: Viele nachhaltige Anleihen haben ein kleineres Investitionsvolumen von 10 - 50 Mio. EUR. Darüber hinaus herrscht an den Bondsmärkten oft mangelnde Liquidität. Diese Faktoren schrecken viele institutionelle Anleger noch ab. In der Vergangenheit sind wir oft gefragt worden, ob wir nicht auch Positionen umplatzieren können. Wir haben beobachtet, dass durchaus ein großes Interesse am Handel besteht. Es gibt zu allen Marktphasen Investoren, ...

