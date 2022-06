Neu soll es nur noch drei statt bisher fünf Geschäftseinheiten geben. Diese stehen zudem unter neuer Führung, die jeweils in der Region mit der grössten Kundenbasis sowie dem höchsten Wachstumspotenzial für das jeweilige Geschäft angesiedelt sind.Basel - Der Chemiekonzern Clariant verschlankt seine Organisations- und Führungsstruktur. Davon verspricht sich das Unternehmen flachere Hierarchien, weniger Komplexität und eine Unterstützung der Wachstumsstrategie. Neu soll es nur noch drei statt bisher fünf Geschäftseinheiten geben, teilte Clariant am Mittwoch mit. Diese stehen zudem unter neuer Führung, die jeweils in der Region mit der...

