Mainz (ots) -Keine Sommerpause für Tommi Schmitt: Während seine erfolgreiche Late-Night-Show "Studio Schmitt" pausiert, geht es für den Moderator ab Samstag, 13. August 2022, vier Mal mit jeweils einem prominenten Gast nach "DRAUSSEN". In jeder Folge verbringt Tommi Schmitt mit seinem Gast einen intensiven und spannenden Tag. Dabei entstehen kurzweilige Gespräche und spezielle Momente, mal geprägt von Tiefgang, mal von Witz - und im besten Fall von beidem. ZDFneo zeigt die Folgen samstags, jeweils ab 19.45 Uhr. In der ZDFmediathek sind alle Folgen ab Freitag, 12. August 2022, 18.00 Uhr, verfügbar.In der ersten Ausgabe empfängt Tommi Schmitt Andrea Petkovic in seiner Wahlheimat Köln. Die beiden schlendern durch den Kölner Grüngürtel und schwingen auf einem Tennisplatz die Tennisschläger. Sie sprechen darüber, was Petkovic als Tennisspielerin angetrieben hat und wie ihr der Aufstieg in die Tennis-Elite gelungen ist - und über ihre zweite große Leidenschaft: die Literatur. Weil Tommi ein gutes Händchen für Inneneinrichtung hat, besuchen die beiden außerdem einen Vintagemöbel-Laden in Köln-Ehrenfeld und sprechen über einsame Hotelnächte und die Bedeutung von Heimat.In den weiteren Folgen trifft Tommi Schmitt auf die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auf Romanautor Martin Suter und Fernsehjuror Bruce Darnell.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/draussenmittommischmittPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5254724