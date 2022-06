Kellogg vor Unternehmensaufspaltung

Werbung



Um die Fokussierung auf die einzelnen Segmente zu stärken, spaltet sich der US-Konzern in drei Börsenunternehmen auf. In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, den DAX©, EURO STOXX50© und die Deutsche Post unter die Lupe.



Kellogg-Chef Steve Cahillane kündigte am Dienstag an, sich zukünftig auf den Bereich der Snacks wie Pop-Tarts und Pringles zu fokussieren, die einen vergangenen Jahresumsatz von ca. 80% generierten (rund 10,8 Milliarden Euro). Um den Fokus des Kerngeschäfts weiter auszubauen, spaltet sich Kellogg in drei eigenständig gelistete Börsenunternehmen (Spin-offs) auf. Der Fokus dieser liegt im Bereiche der Cerealien sowie die Fleischersatzprodukte. Als Grund für diese Aufspaltung nannte Cahillane die strategische Ausrichtung und die damit einhergehende Fokussierung der einzelnen Segmente. Eine solche Methode liegt derzeit im Trend. Vorherige große US-Lebensmittelkonzerne wie beispielsweise "Kraft Foods" führten einen solchen Spinn-off bereits erfolgreich durch. Die neuen Namen der künftigen Spin-off Unternehmen von Kellogg sind bisher noch nicht bekannt gegeben.





Die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten sich auch an den Finanzmärkten zu spüren. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus Technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

