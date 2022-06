Berlin/Brandenburg (ots) -Heute öffnet die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) 2022 ihre Pforten - zunächst von Mittwoch bis Freitag für Fachbesucher und am kommenden Wochenende für alle, die sich für die Dimension Luft begeistern können und wollen.Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, und der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), Dr. Michael Schöllhorn, haben die Messe gemeinsam eröffnet.Unter dem Motto "Pioneering Aerospace" beteiligt sich auch die Bundeswehr als größter Einzelaussteller mit einer beeindruckenden Bandbreite an Luftfahrzeugen von Heer, Luftwaffe und Marine. In der Ausstellung können Hubschrauber, wie der NH-90 Sea Lion, der Kampfhubschrauber Tiger oder der H145M SOF hautnah erlebt werden. Flugzeuge wie die brandneue C-130J der Luftwaffe oder der A-319CJ Open Skies und die Kampfflugzeuge Eurofighter und Tornado werden auf der Ausstellungsfläche präsentiert. Zudem zeigen unsere Luftfahrzeuge bei Flugvorführungen ihr Leistungsvermögen in der Luft.Auf der Messe präsentiert die Bundeswehr ihre Schwerpunkte, wie Landes- und Bündnisverteidigung, Nachhaltigkeit und eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten. Hierzu sind unsere Karriereberater vor Ort und informieren über die zukunftsorientierten und attraktiven Berufe bei der Bundewehr.Wir freuen uns, nach langer coronabedingter Abstinenz auf öffentlichen Veranstaltungen, endlich wieder persönliche Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu führen und Ihnen die Dritte Dimension zu zeigen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetpräsenz unter www.Luftwaffe.de (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/luftwaffe/aktuelles/ila-2022).Pressekontakt:PIZ Bundeswehr ILATelefon:0151/16136956E-Mail: pizila@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: PIZ Luftwaffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81895/5254818