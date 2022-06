Köln (ots) -Die ARD-Intendant:innen haben Eva Lindenau im Amt als phoenix-Programmgeschäftsführerin bestätigt. Sie wird den gemeinsamen Ereignis- und Dokumentationskanal weitere fünf Jahre für die ARD leiten und auch die phoenix-Gesprächsformate "internationaler frühschoppen", "phoenix persönlich" und die Wahlsendungen moderieren.Mit ihrer Verlängerung folgen die Senderchef:innen dem Vorschlag von WDR-Intendant Tom Buhrow, der Eva Lindenau als hervorragende Journalistin und moderne Führungskraft schätzt: "Eva Lindenau hat die programmliche Entwicklung von phoenix im Linearen und Digitalen erfolgreich vorangetrieben. Ich bin sicher, dass es ihr gelingen wird, den Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF noch stärker zu einer modernen multimedialen Politik-Plattform umzubauen. Und ich freue mich, dass wir mit ihr eine kluge Journalistin und versierte Programmmanagerin weiterhin an der Spitze von phoenix haben."Gemeinsam mit ihrer ZDF-Kollegin Michaela Kolster leitet Eva Lindenau phoenix seit dem 1. November 2019. Mit dem Umzug des Senders in den Bonner Schürmann-Bau soll die Transformation des Senders weiter vorangetrieben werden: Am neuen Standort wird die Berichterstattung künftig von einem zentralen Desk für alle Ausspielwege gesteuert mit dem Ziel, Politik für alle erlebbar zu machen und dabei das ganze Bild aus Meinungsvielfalt, vertiefenden Dokumentationen und einordnenden Gesprächen anzubieten.Eva Lindenau (46) ist Volljuristin und Absolventin der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Ihre journalistischen Erfahrungen sammelte sie als Redakteurin in der ZDF-heute-Redaktion, als Reporterin beim NDR in Hamburg und als persönliche Referentin des NDR-Intendanten Lutz Marmor. Anschließend wechselte sie zum WDR, wo sie als Reporterin und Redakteurin für die Wirtschaftsredaktion tätig war. Bis zu ihrem Wechsel zu phoenix hat sie als stellvertretende Leiterin der WDR-Programmgruppe Wirtschaft Fernsehen den Umbau zum crossmedialen Wirtschaftscampus mitverantwortetPressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5254849