PALO ALTO (IT-Times) - Die Bank of America hat sich zur aktuellen Lage des Big-Data und Datenanalyse-Unternehmens Palantir Technologies gemeldet und die Coverage aufgenommen. Der US-amerikanische Datenanalyse-Spezialist Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR, ISIN: US69608A1088) wird von der Bank of...

Den vollständigen Artikel lesen ...