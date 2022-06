Google News hat ein neues Design. Das Feedback der Nutzer:innen soll dabei eine besonders große Rolle gespielt haben. Google News erstrahlt in neuem Look: Lokale Nachrichten nehmen jetzt auf der rechten Bildschirmseite einen größeren Platz ein, User:innen können die angezeigten Themen individuell anpassen und der Faktencheck wurde ausgebaut. Google kehrt zudem nach Spanien zurück - und will nach eigenen Angaben den lokalen Journalismus unterstützen. Für die lokalen Nachrichten können mehrere Orte ...

