Es ist extrem schwer, in der rauen mobilen Welt mit einer App erfolgreich zu sein. Während man sich bei einem Handyspiel zumindest auf seinen Herausgeber verlassen kann, ist das bei einer App, die kein Spiel ist, anders. Die meisten Teams, die an dieser Art von Produkten arbeiten, sind klein und verfügen nicht über die nötigen Ressourcen, um zu wachsen. Ein neuer Anbieter für mobile Apps aus Zypern, Union Apps, wurde gegründet, um all diesen Teams zum Durchbruch zu verhelfen.

Was genau ist Union Apps?

Union Apps widmet sich der Umwandlung von abonnementbasierten Apps in vollwertige, profitable Unternehmen. Wenn Sie ein leidenschaftlicher App-Entwickler sind, der an einem Projekt arbeitet, das das Leben der Menschen verbessert, dann ist Union Apps die richtige Adresse für Sie.

Im Falle von Self-Publishing dauert es 3 bis 5 Jahre, um eine Nicht-Spiele-App zu skalieren. Bei Union Apps dauert es nur 3 bis 6 Monate. Nach der Unterzeichnung einer Veröffentlichungsvereinbarung kann ein Entwicklerteam einfach das tun, was es liebt sein Produkt entwickeln und verbessern. In der Zwischenzeit stellt Union Apps ihnen finanzielle Mittel sowie Marketing-, Analyse- und Monetarisierungswissen zur Verfügung. Das Publishing bietet verschiedene Arten der Zusammenarbeit: klassisches Publishing, teilweiser App-Erwerb oder sogar die Investition in ein Team. Die Bedingungen werden mit jedem Entwicklerteam individuell besprochen.

Wer steckt hinter dem Publishing?

Union Apps ist ein Team von Fachleuten aus den Bereichen Nutzerakquise, Influencer Marketing, ASO, kreative Produktion, Produktmanagement und Datenanalyse. Sie verfügen über umfangreiche Arbeitserfahrung in Performance-Marketing-Agenturen und mobilen Publishern.

Das Publishing-Team arbeitet daran, die Apps seiner Kunden zu optimieren, sie in die Top-Charts der App-Stores zu bringen und ihre Gewinne um ein Vielfaches zu steigern.

"Ich glaube fest an dieses Projekt und bin überzeugt, dass wir für unsere Kunden Gewinne in Millionenhöhe erwirtschaften werden. Obwohl Union Apps neu auf dem Markt ist, arbeiten wir bereits an 3 abonnementbasierten mobilen Apps, die dank unserer fruchtbaren Zusammenarbeit beeindruckende Ergebnisse erzielt haben", sagt Artem Smirnov, Marketingleiter von Union Apps.

Im Januar 2022 gab Union Apps über 1.000.000 Dollar für App-Marketing aus, mit einer positiven ROI-Prognose. Derzeit sind die Partner-Apps des Verlags in den USA unter den Top 100 Downloads in ihren Kategorien.

Um ein Partner von Union Apps zu werden, müssen Sie nur eine Anfrage über dieses Formular senden.

