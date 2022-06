Innsbruck, Austria (ots/PRNewswire) -AV-Comparatives, das unabhängige, ISO-zertifizierte Labor zur Bewertung von Sicherheitssoftware, hat seine Test-Ergebnisse für Windows- und Android Internet Security Anti-Virus Produkte veröffentlicht.Zu den von AV-Comparatives getesteten Security-Produkten gehören die Produkte der folgenden Unternehmen: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, Google, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, NortonLifeLock, Panda, Securion, TotalAV, Total Defense, Trend Micro, VIPRE.Anti-Virus (https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/) Test für Windows: https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/ (https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/)Anti-Virus (https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/mobile-security-reviews/) Test für Android: https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/mobile-security-reviews/"Wir hoffen, dass wir mit diesen Tests Nutzer und Anbieter dazu bringen können, sich mit der Systemsicherheit zu beschäftigen und die sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungslandschaft zu entschärfen", sagt Peter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives. "Damit diese Lösungen verbessert werden, sind Tests wie diese entscheidend für die Genauigkeit und Verantwortlichkeit. "Details und Tipps für Windows Nutzer:- Aktualisieren Sie Ihre gesamte Software- Backups durchführen- Security Software verwenden- Denkt nach, bevor ihr klickt- Schauen Sie sich die Schutzergebnisse unter https://www.av-comparatives.org an. (https://www.av-comparatives.org/)Der von AV-Comparatives durchgeführte Real-World Protection Test simuliert reale Bedingungen, wie sie die Nutzer tagtäglich erleben. Bei diesem Test wird genau ermittelt, ob die verwendeten Threats in der Lage war, Änderungen am Testsystem vorzunehmen. Um sicherzustellen, dass Sicherheitsprogramme die Nutzer nicht mit Fehlalarmen belästigen, unterzog AV-Comparatives alle Produkte einem False-Positive Test.Insgesamt 5 Produkte erreichten in diesem Real-World Protection Test das höchste Award Level, ADVANCED+. Diese waren (in alphabetischer Reihenfolge): Avast, AVG, Avira, Bitdefender und Kaspersky.Details und Tipps für mobile Nutzer- Download nur von offiziellen Stores wie Google Play- Vermeiden Sie Sideloading- Sehen Sie sich die Reviews im Shop an- Prüfen Sie auf gefälschte Apps, sogar auf gefälschte Security-Apps- Sehen Sie sich den Mobile (https://www.av-comparatives.org/) Security Review auf https://www.av-comparatives.org an. (https://www.av-comparatives.org/)AV-Comparatives hat für den Test zum Schutz vor mobiler Malware mehr als 3.000 aktuelle schädliche Anwendungen für das Android-Betriebssystem verwendet. Die Ergebnisse zeigen deutlich den Vorteil der Verwendung eines Antivirus-Produkts eines Drittanbieters zum Schutz von Smartphones vor Android-Malware.In der Vergangenheit wurde an Sicherheitsprogrammen kritisiert, dass sie den Akku des Geräts stark belasten. AV-Comparatives hat sich dieses Problems angenommen und einen Battery Drain Test durchgeführt. Gemessen wurde die Auswirkung der einzelnen Produkte auf die Akkulaufzeit bei alltäglicher Nutzung des Telefons (z. B. Telefonieren, Surfen im Internet, Ansehen von Videos und Senden von E-Mails).Neben den Test-Ergebnissen enthält der Bericht auch allgemeine Sicherheitstipps und Informationen für Nutzer von Android-Geräten. Die in Android integrierten Sicherheitsmaßnahmen werden ebenso berücksichtigt wie die Auswirkungen auf Security-Apps von Drittanbietern. Außerdem werden Sicherheitstipps für Android-Nutzer gegeben.Alle geprüften Android-Produkte haben die Kriterien von AV-Comparatives erfüllt, außer Google.Wie alle öffentlichen Test Reports von AV-Comparatives (https://www.av-comparatives.org/latest-tests/) sind auch diese beiden Berichte unter diesem Link kostenlos erhältlich: https://www.av-comparatives.org/latest-tests/Über AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Software-Produkten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Durch den Einsatz eines der größten Samplecollection-Systeme weltweit wurde eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen.AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Av-Test-Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives bietet ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.