Im Skandal um Cum-Ex-Deals haben Ermittler am Dienstag Büros der DekaBank in Frankfurt durchsucht. Ein Sprecher des Geldhauses bestätigte am Mittwoch die Maßnahme in Zusammenhang mit Aktienhandelsgeschäften, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. An den Durchsuchungen seien neben Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft Köln rund 110 Ermittler beteiligt. Die Staatsanwaltschaft Köln erklärte, sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...