Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich befürchte einen schleichenden Abgang von einigen Unternehmen an der Wiener Börse. Allen voran von den Immobilienunternehmen wie Immofinanz AG, S Immo AG und CA Immo AG, die nun allesamt in ausländischer Hand sind. US-Investor Starwood hält bereits mehr als 57 Prozent an der CA Immo AG und kauft seit Anfang Juni 2022 praktisch jede Woche um hohe Millionenbeträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...