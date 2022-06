Von 140 auf 280 Zeichen: Das schien einst wie eine Revolution auf Twitter. Jetzt soll der Kurznachrichtendienst kurz davor stehen, ein Feature herauszubringen, das das Posten ganzer Artikel ermöglicht. Wer sich in Tweets nicht auf die vorgegebenen 280 Zeichen beschränken kann oder will, muss derzeit für alles Weitere einen Thread eröffnen. Durchnummeriert reihen sich dann Schnipsel einer Gesamtbotschaft aneinander, die beim Lesen zu einem Textpuzzle zusammengesetzt werden müssen. Mittlerweile arbeitet Twitter aber wohl an einem Feature, das auch lange Inhalte auf die Plattform ...

