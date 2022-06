Das FM160-EAU-Modul von Fibocom, das über 3GPP Release 16-Funktionen verfügt, ist in den Aetina AN810-XNX Edge-KI-Computer integriert, der mit der Nvidia Jetson NX-Plattform entwickelt wurde und 5G-Konnektivität sowie Edge KI-Kapazität für Robotik, Drohnen, industrielle Inspektion usw. bietet.

Fibocom (Stock Code: 300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen IoT-Lösungen (Internet der Dinge) und drahtlosen Kommunikationsmodulen, kündigte auf der Embedded World 2022 die Zusammenarbeit mit der Aetina Corporation an, dem Anbieter von Hochleistungs-GPGPU- und KI-Edge-Computing-Lösungen. Das gemeinsame Projekt zielt darauf ab, 5G-Hochgeschwindigkeits-, Ultra-Zuverlässigkeits- und Niedrig-Latenz-Kapazitäten, die durch Fibocoms 5G R16-kompatibles Modul FM160-EAU ermöglicht werden, auf die AN810-XNX KI-Edge-Computing-Plattform von Aetina zu bringen, um Robotik, UAV, industrielles IoT, intelligente Gesundheitsversorgung und mehr zu ermöglichen.

Fibocom and Aetina Collaborate to Bring 5G Release 16 Capabilities to AI Edge Computer Based on NVIDIA Jetson Xavier NX (Photo: Fibocom)

Die Kombination von Künstlicher Intelligenz (KI) und IoT, genannt KIoT, eröffnet neue Möglichkeiten für eine Ära intelligenter und schnellerer Entscheidungen. Die schnelle Reaktionszeit, die KIoT bietet, ist das Ergebnis der Verlagerung der Rechenleistung in den Edge-Bereich. Aetina AN810-XNX basiert auf dem NVIDIA Jetson Xavier NX und ist die weltweit führende Plattform für leistungsstarkes und energieeffizientes KI-Computing. Die Edge-Computing-Plattform unterstützt umfassend M.2-Geräte mit Erweiterungssteckplatz, was Entwicklern dabei hilft, die Kommunikationsfähigkeit ihrer Systeme und die I/O-Konnektivität flexibel und schnell zu erweitern.

5G ermöglicht es KIoT, den Engpass bei der Datenübertragung zu überwinden und gleichzeitig Daten mit hoher Präzision zu analysieren und daraus zu lernen. Das FM160-EAU von Fibocom entspricht den 3GPP Release16 (R16)-Standards und ist ein hochleistungsfähiges 5G M.2-Modul, das NR Carrier Aggregation (CA) unterstützt und das 5G-Nutzererlebnis mit blitzschneller Geschwindigkeit, erweiterter Abdeckung, erhöhtem Durchsatz und erhöhter Kapazität optimiert. Eingebettet in die KI-Edge-Computing-Plattform Aetina AN810-XNX liefert das FM160-EAU erweiterte 5G-R16-Funktionen für den Edge-Bereich, sodass Unternehmen und Industrie von intelligenten und autonomen Entscheidungen profitieren können.

In Zukunft werden Fibocom und Aetina ihre Beziehung vertiefen und KI-Edge-Computing-Lösungen auf Basis der Nvidia Jetson AGX Orin-Plattform mit einem leistungsstarken 5G-Modul mit den neuesten 3GPP-Standards optimieren. In Zusammenarbeit mit Industriepartnern wollen Fibocom und Aetina die Entwicklung von 5G KIoT vorantreiben.

"Aetina hat ein breit gefächertes und robustes Ökosystem-Netzwerk in der globalen KI-Edge-Branche aufgebaut, so Austin Lin, Jetson Series Product Division Head, Aetina. "Diese Partnerschaft mit Fibocom kommt unseren Kunden zugute, die eine wachsende Nachfrage nach der Entwicklung zuverlässiger KI-Plattformen mit Echtzeit-Konnektivität im Edge-Bereich haben."

"Unsere Zusammenarbeit mit Aetina spiegelt das Engagement von Fibocom für den Aufbau der KIoT-Welt wider", erklärte Simon Tao, General Manager der MBB Product Management Dept. von Fibocom. "Indem wir 5G-Kapazitäten in den Edge-Bereich bringen, kann KIoT sein volles Potenzial entfalten und eine neue Ära massiver Konnektivität einläuten, welche die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen, revolutionieren wird."

Über Aetina

Aetina Corporation wurde 2012 in Taipeh, Taiwan, gegründet und ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-GPGPU- und Jetson KI-Edge-Computing-Lösungen für eingebettete Anwendungen. Unser Fokus liegt auf dem industriellen Markt. Wir bieten industrielle Komponenten und langlebige Dienstleistungen an und sind auch ein Integrator auf dem KIoT-Markt, der die Probleme der Kunden durch das Angebot intelligenter, innovativer und zuverlässiger GPU-Lösungen löst, die ihre Anforderungen erfüllen.

Über Fibocom

Fibocom ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilfunkkommunikationsmodulen und Lösungen im Bereich IoT (Internet of Things) sowie der erste börsennotierte Anbieter (Aktienschlüssel: 300638) von Mobilfunkmodulen in China. Wir bieten drahtlose, durchgängige IoT-Kommunikationslösungen für Telekommunikationsgesellschaften, IoT-Gerätehersteller und IoT-Systemintegratoren. Wir sind seit mehr als zwanzig Jahren im Bereich der M2M- und IoT-Kommunikationstechnologie aktiv und verfügen über umfangreiches Know-how. Daher sind wir in der Lage, auf unabhängige Weise hochleistungsfähige Mobilfunkkommunikationsmodule zu entwickeln, unter anderem für die Technologien 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automotive, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, WLAN, GNSS usw. Neben zuverlässigen, komfortablen, sicheren und intelligenten IoT-Kommunikationslösungen für fast alle vertikalen Branchen konzentrieren wir uns auch auf die Entwicklung der hochwertigsten IoT-Module und -Lösungen, die Ihre speziellen Anforderungen auf optimale Weise erfüllen.

