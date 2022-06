Anfang des Monats hat Apple angekündigt mit seiner Software CarPlay eine noch tiefere Interaktion mit Fahrzeugen zu ermöglichen. Jetzt scheint der Technologiekonzern weitere Kunden im Automobilmarkt gewinnen zu wollen und startet in China mit einem Einstellungsprogramm für Software-Ingenieure.Apple sucht eine unbestimmte Anzahl an Entwicklern mit Erfahrung im Automobilbereich. Diese sollen in den chinesischen Büros in Peking, Shanghai und Shenzhen angestellt werden. Ein Kernbereich wird die Weiterentwicklung ...

