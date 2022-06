Am Dienstag war der Tesla-CEO Elon Musk in einem Videointerview auf dem Qatar Economic Forum zu Gast. DER AKTIONÄR berichtete. In diesem Interview mit einem Bloomberg-Redakteur berichtete er neben dem geplanten Stellenabbau bei Tesla und der Twitter-Übernahme auch über Lieferkettenprobleme und VW als Konkurrent.Bezüglich einer diese Woche erschienenen Bloomberg-Studie, laut der Tesla bei den Verkäufen von E-Autos ab 2024 hinter die VW-Gruppe zurückfallen werde, antwortete Musk er stimme nicht mit ...

