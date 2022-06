von Stefan Rullkötter, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Was spricht derzeit für Immobilieninvestments in den USA? Volker Arndt: Der Immobilienmarkt dort bietet viel bessere Renditeperspektiven als die europäischen Immobilienmärkte. Dies gilt insbesondere angesichts des sich deutlich abschwächenden Wirtschaftswachstums. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...