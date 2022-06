Der Leitindex der Schweizer Börse schliesst 0,46 Prozent stärker bei 10'528,34 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte im Plus geschlossen. Nach anfänglichen deutlichen Verlusten drehte der Swiss Market Index (SMI) im Windschatten der Wall Street am späten Nachmittag deutlich ins Plus. Getragen wurden die Zugewinne vor allem durch defensiven Werte Nestlé und Roche. Fed-Chef Jerome Powell hat sich bei der halbjährlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des US...

Den vollständigen Artikel lesen ...