BERLIN (dpa-AFX) - Der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit wird um drei Monate bis Ende September verlängert. So wird Kurzarbeitergeld weiter bereits dann gewährt, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten im Betrieb vom Arbeitsausfall betroffen sind. Sonst ist es ein Drittel. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Insgesamt werde niedrigschwelliger Zugang zum Kurzarbeitergeld gewährleistet, so das Ministerium. Die Regierung wolle für den Fall helfen, "dass sich die Lieferkettenproblematik in Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine weiter verschärfen sollte", sagte Heil. Arbeitsverhältnisse könnten so auch in der volatilen Situation im dritten Quartal 2022 stabilisiert werden./bw/DP/ngu