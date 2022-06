Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AMS -1,85% auf 8,82, davor 3 Tage im Plus (6,9% Zuwachs von 8,41 auf 8,99), Rosgix -0,08% auf 3093,15, davor 3 Tage im Plus (0,12% Zuwachs von 3091,95 auf 3095,75), Andritz-2,67% auf 40,86, davor 3 Tage im Plus (1,16% Zuwachs von 41,5 auf 41,98), Erste Group -1,41% auf 27,29, davor 3 Tage im Plus (5,21% Zuwachs von 26,31 auf 27,68), RBI -2,37% auf 11,1, davor 3 Tage im Plus (6,76% Zuwachs von 10,65 auf 11,37), Goldbarren (1000g, philoro) +0,04% auf 56613,9, davor 3 Tage im Minus (-1,18% Verlust von 57263,5 auf 56589,8), Goldbarren (250g, philoro) +0,04% auf 14195,9, davor 3 Tage im Minus (-1,17% Verlust von 14358,2 auf 14189,8), Goldbarren (100g, philoro) +0,04% auf 5679,9, davor 3 Tage im Minus (-1,17% Verlust von 5744,85 auf 5677,49). ATX TR Folgende ...

