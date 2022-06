Kellogg nimmt sich ein Vorbild am Konkurrenten Kraft Heinz. Die wachstumsstarke Snack-Sparte soll ausgegliedert werden, der Konzern teilt sich in drei Teile auf. Wird der Deal auch eine Erfolg für die Aktionäre?Der US-Lebensmittelriese Kellogg - hierzulande vor allem bekannte für seine Cornflakes-Produkte - soll in drei börsennotierte Unternehmen aufgespalten werden. Das internationale Snack- und ...

