Der Sommer ist da, aber die Stimmung bei den Anlegern der TUI-Aktie bleibt frostig. In Bezug auf den Schiffbau arbeitet TUI weiter an klimafreundlichen Lösungen. Schiffsneubau für Nachhaltigkeit Wie das Reiseunternehmen TUI am heutigen Mittwoch verkündet hat, startet in Italien die Produktion des ersten von zwei Kreuzfahrtschiffen. Diese sollen mit Flüssiggas fahren und haben eine Größe von 160.000 Bruttoraumzahl. Bereits 2024 soll das erste Schiff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...