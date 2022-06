Microsoft hat bestätigt, was für viele schon offensichtlich war: Beim neuesten Xbox Wireless Controller gibt es ein akutes Nachschubproblem. Dieses soll nun so schnell wie möglich gelöst werden. "Unser Ziel ist es, dass Sie den Controller innerhalb von 28 Tagen nach Bestellung in Ihren Händen halten." Dieser äußerst optimistische Satz steht noch im Xbox Design Lab, der Plattform auf der Spieler:innen das Design ihre eigenen individuellen Controller entwerfen können. Ob die Aussage der Wahrheit entspricht - oder es schlicht ...

