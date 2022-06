Tagesausblick für 23.06.: DAX kann anfängliche Verluste fast ausbügeln. Flugzeugbauer und Stahlriesen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Gewinne der zurückliegenden drei Handelstage lösten sich heute zeitweise in Luft auf. Nach schwachen Vorgaben aus Asien und Abschlägen bei den Futures auf US-Indizes tauchten DAX, CAC40 und EuroStoxx50 bereits zu Handelsbeginn deutlich ab. Zins- und Konjunktursorgen drückten erneut auf die Stimmung. Der überraschend positive Handelsstart in den USA sorgte im späten Handel dafür, dass die Verluste zum großen Teil wieder aufgeholt werden konnten. Heute und morgen spricht Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat beziehungsweise dem Repräsentantenhaus. Ob dies allerdings signifikante Impulse nach oben auslöst, bleibt abzuwarten.

Angesichts der Kursabschläge an den Aktienmärkten waren heute sichere Wertpapiere wie Staatsanleihen gefragt. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen gab daraufhin um 16 Stellen auf 1,62 Prozent nach. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere sank deutlich unter 3,2 Prozent. Bei den Edelmetallen warten Investoren weiterhin auf Impulse. Der Goldpreis stagniert seit Tagen im Bereich von 1.840 US-Dollar und der Kurs für eine Feinunze Silber pendelt seit Mitte Mai weitgehend zwischen 21 und 22 US-Dollar. Kräftige Abschläge waren am Ölmarkt zu beobachten. Die Notierung für ein Barrel Brent fiel auf 107,2 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Angst vor einer konjunkturellen Abkühlung belasteten den Ölpreis.

Unternehmen im Fokus

Daimler Truck-Chef Martin Daum zeigte sich auf der heutigen Hauptversammlung erneut optimistisch für das Gesamtjahr und peilt ein Umsatzplus von rund 25 Prozent an. Dennoch legte die Aktie den Rückwärtsgang ein und sank unter die Unterstützungsmarke von EUR 26,40. Hugo Boss schloss etwas fester nachdem Großaktionär Frasers den Anteil am Modekonzern aufstockte. Die EU bestätigte das Fusionverbot von thyssenkrupp und Tata Steel. Die Thyssenkrupp-Aktie sank daraufhin auf EUR 6,35 und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020. Der Stahlriese aus Essen war keineswegs der einzige Verlierer in dem Sektor. Die Aktien von Aurubis, Klöckner & Co sowie Salzgitter mussten ebenfalls überdurchschnittliche Verluste hinnehmen. Hier belasten vor allem Konjunktursorgen. VW hält am geplanten Börsengang von Porsche im vierten Quartal fest. Der Autobauer verliert dennoch - ebenso wie die Konkurrenz aus München und Stuttgart.

Bauer, PVA Tepla, Qiagen laden morgen zur Hauptversammlung. Die Internationale Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin ist eröffnet. Solche Messen werden gern genutzt, um Großaufträge bekannt zu geben. Der Fokus richtet sich dabei vor allem auf Airbus und Boeing sowie den Triebwerkshersteller MTU Aero Engines.

Wichtige Termine

Deutschland - S&P Global Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Juni, vorläufig

Europa - S&P Global Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Juni, vorläufig

Europa - EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht

Frankreich - Geschäftsklima Frankreich, Juni

USA - FED-Chef Powell gibt seine halbjährliche geldpolitische Stellungnahme vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses ab

USA - Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. Juni

USA - US-Leistungsbilanz Q1

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.430/13.570/13.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.620/13.030 Punkte

Das war knapp. Kurz nach Handelsbeginn sank der DAX unter die Marke von 13.000 Punkten und damit unter das Tief der vergangenen Woche. Im weiteren Verlauf pendelte sich der Leitindex zunächst zwischen 13.000 und 13.100 Punkten ein und zog im späten Handel gar in Richtung 13.200 Punkte nach oben. Aus technischer Sicht bleibt das Bild damit zunächst unverändert. Auf der Oberseite wartet eine starke Widerstandszone (13.430/13.570) auf den Index. Solange diese Bandbreite nicht überwunden ist, muss der Blick weiterhin nach unten gerichtet werden.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2021 - 22.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.06.2014- 22.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W3S 3,32* 12.700 13.200 16.08.2022 DAX HB6W3Z 2,10* 13.400 13.900 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2022; 16:50 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W54 3,46* 14.100 13.600 16.08.2022 DAX HB6W4X 2,15* 13.400 12.900 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2022 16:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 23.06.: DAX kann anfängliche Verluste fast ausbügeln. Flugzeugbauer und Stahlriesen im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).