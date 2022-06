Freiburg (ots) -



Wir haben zwar zwei Jahre Erfahrungen mit ihr (der Pandemie), aber sichere Vorhersagen für den Herbst können wir trotzdem nicht machen. Wir würden uns ja gerne vorbereiten. Aber welche Maßnahme was bewirkt, weiß keiner genau. Auch der Expertenbericht, auf den alle warten, wird es mangels Daten und wegen der viel zu vielen Faktoren nicht zuverlässig sagen. (...) Und dann sind ja die grundsätzlichen Gegensätze nicht verschwunden. Das Team "Gemeinschaftliche Vorsicht" und das Team "Private Verantwortung" stehen in der Bundesregierung genauso wie in der Bevölkerung gegeneinander. Am Ringen um Kompromisse wird wieder kein Weg vorbeiführen. Es geht nicht anders. http://mehr.bz/hf6 (BZ-Plus)



