Binarly Inc., ein Unternehmen für Cybersicherheit, das Technologien zur Behebung wiederholter Sicherheitslücken in der Firmware Supply Chain erstellt, gab heute den Erhalt einer Anschubfinanzierung von 3,6 Mio. US-Dollar von WestWave Capital und Acrobator Ventures bekannt. Die prominenten führenden Köpfe in der Cybersicherheit, Michael Sutton, Thomas ,Halvar Flake' Dullien, Jamie Butler, Ryan Permeh, Bryson Bort, Pedram Amini, Chris Ueland und David Mandel von Emerging Ventures zählten ebenfalls zum Investorenkreis.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005410/de/

Founded in 2021, Binarly brings decades of research experience identifying hardware and firmware security weaknesses and threats. Based in Los Angeles, California, Binarly's agentless, enterprise-class AI-powered firmware security platform helps protect from advanced threats below the operating system. The company's technology solves firmware supply chain security problems by identifying vulnerabilities, malicious firmware modifications and providing firmware SBOM visibility without access to the source code. Binarly's cloud-agnostic solutions give enterprise security teams actionable insights, and reduce the cost and time to respond to security incidents. (Graphic: Business Wire)