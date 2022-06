Die Investmentfirma AGF Management Limited (ISIN: CA0010921058, TSX: AGF.B) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie auszahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Anteilsinhaber erhalten die Auszahlung für das zweite Quartal am 20. Juli 2022 (Record date: 8. Juli 2022). Die Gesellschaft ist 1957 gegründet worden. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Canada. ...

