"Was das Allerwichtigste am SNB-Showdown letzte Woche war, ist der unmissverständliche Beweis, dass unsere Nationalbank tatsächlich unabhängig agiert."Ich erinnere mich noch gut an den 15. Januar 2015, als die Schweizerische Nationalbank (SNB) zu einem Coup der besonderen Art ansetzte und per sofort die Frankenuntergrenze aufhob. Dermassen überrascht hatte kaum eine Zentralbank zuvor die Märkte und das war es dann auch endgültig mit den 1.20 pro Euro. Um der Frankenstärke entgegenzuwirken, hat die SNB seitdem alles nur Mögliche getan...

