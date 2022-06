DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn steht angeblich vor einem Personalwechsel im Führungsgremium. Mit Evelyn Palla soll eine dritte Frau in den Vorstand einziehen, wie die Wirtschaftswoche aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. Die bisherige Finanzchefin der Fernverkehrssparte soll künftig das neu geschaffene Ressort Regio verantworten. Außerdem wolle der Bahn-Aufsichtsrat auf der Sitzung am Donnerstag zwei weitere Personalien beschließen: Das Kontrollgremium teilt das bisherige Vorstandsressort Personenverkehr in Fernverkehr und Regio. Der bisherige Chef der Fernverkehrssparte, Michael Peterson, soll dann den ICE-Verkehr als Vorstand verantworten und der bisherige Personenverkehrsvorstand Berthold Huber die Infrastruktursparte übernehmen. (Wirtschaftswoche)

TENNET - Der Stromnetzbetreiber Tennet will mit der Ausschreibung eines Auftrags über bis zu 30 Milliarden Euro den Ausbau der Offshore-Windkraft voranbringen. Mit dem Geld sollen bis zu 20 Netzanschlüsse für Offshore-Windparks in der deutschen und niederländischen Nordsee gebaut werden. Ziel der Ausschreibung ist es, den Ausbau zu beschleunigen. Man gebe den Anbietern - etwa Siemens Energy oder GE - mit der Großausschreibung Sicherheit über die Projektpipeline, sagte Tennet-COO Tim Meyerjürgens. (Handelsblatt)

June 23, 2022

