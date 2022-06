DJ MÄRKTE ASIEN/Chinesische Börsen im Plus - Seoul erneut schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/NEW YORK (Dow Jones) Uneinheitlich geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten zu. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong legen zu um bis zu knapp 1 Prozent in Hongkong, in Tokio ist die Tendenz knapp behauptet, der Nikkei-Index liegt bei 26.115 Punkten. Erneut mit einem Ausreißer nach unten zeigt sich das südkoreanische Seoul (-1,4%), nachdem der Kospi zu Beginn noch von Schnäppchenkäufen gehalten wurde, ehe sich wieder Stagflationsängste breitmachten. Sydney (+0,1%) folgt wie oft mehr der US-Vorgabe.

An der Wall Street hatten die Indizes nach deutlicheren Anfangsverlusten im Verlauf zugelegt und knapp behauptet geschlossen. Für Unterstützung sorgte, dass die Marktzinsen deutlich sanken. Sie profitierten von der Suche der Anleger nach Sicherheit, nachdem US-Notenbankchef vor dem Bankenausschuss des Senats den geldpolitischen Kurs bestätigte hatte mit dem klaren Fokus auf Bekämpfung der Inflation durch aggressive Zinserhöhungen, was die eindeutige Gefahr eines Abgleitens in die Rezession bedeute.

In Hongkong sprechen Händler von einer Gegenbewegung, nachdem es dort am Mittwoch den stärksten Rücksetzer seit über einer Woche gegeben hatte, angeführt von den Technikaktien. KGI Securities traut der Bewegung aber nicht und betont, dass sich der Markt weiter im Spannungsfeld eingetrübter Anlegerstimmung und kurzfristigem Handelsmomentum bewege.

Laut der Commerzbank dürften die chinesischen Börsen davon gestützt werden, dass der Finanzminister Chinas zusätzliche Fiskalausgaben angekündigt habe. Daneben gebe es Berichte, wonach Banken aufgefordert worden seien, Infrastrukturprojekte mit Finanzierungen zu unterstützen, um das Wachstum zu stabilisieren. Unter anderem sind Autoaktien vor diesem Hintergrund etwas gesucht.

In Tokio geben Toyota dagegen um 1,5 Prozent nach, nachdem der Autobauer seine globalen Produktionspläne für Juli verringert hat um 50.000 Einheiten. Honda geben um 1,1 und Nissan um 0,9 Prozent nach. Calbee gewinnen 5,7 Prozent. Der Snackhersteller hat Preiserhöhungen angekündigt wegen höherer Rohstoffkosten. Das Ölunternehmen Idemitsu Kosan (-0,9%) hat angekündigt, sich im Geschäft mit Hochleistungs-Katholyt-Materialien mit dem Minenbetreiber Umicore zusammenzutun.

