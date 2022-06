Auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, das weitgehend unabhängig von Konjunktur und Co ist, stößt man schnell auf die in Berlin ansässige Medios. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, die sich zwar ergänzen, operativ allerdings unterschiedliche Wege gehen. Der Vorstand treibt die Wachstumspläne gezielt voran. Zum einen agiert die Gesellschaft im Bereich "Arzneimittelversorgung" als spezialisierter Händler mit Fokus auf sogenannte Specialty-Pharma-Arzneimittel, die zur Behandlung komplexer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...