DAX nach dem Test der 13000 im Chartbild: Erneute Chance auf Bodenbildung? Darauf schauen wir in der Vorbörse mit diesen Indikatoren. Der Dienstagnachmittag sorgte im DAX für einen Richtungswechsel am alten Gap, welches über 13.445 Punkten im Markt verankert blieb. Damit startete auch der Mittwoch in der Vorbörse schon negativ und setzte die Bewegung der US-Futures nahtlos fort. Die 13.000 standen ...

