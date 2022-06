Aktien: Nordex: Kommt jetzt die Energiekrise?

Anzeige / Werbung

Wegen des Ukraine-Kriegs und der Folgen der Corona-Krise hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) seine Konjunkturprognose für 2022 revidiert. Sogar eine Rezession sei ohne russisches Gas wahrscheinlich.

Das Bruttoinlandsprodukt werde lediglich um 1,5 Prozent wachsen, statt wie vor Ausbruch des russischen Kriegs gegen die Ukraine prognostiziert um rund 3,5 Prozent, erklärt der BDI. Eine Erholung im Sinne einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau sei frühestens zum Jahresende zu erwarten - ganz abgesehen davon, dass dann noch immer drei Jahre Trendwachstum fehlten, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.

Die Konjunktur könne allerdings noch wesentlich schlechter laufen, sollte nicht mehr ausreichend russisches Gas nach Westeuropa gelangen. Eine Unterbrechung hätte nach Meinung von Russwurm katastrophale Auswirkungen auf die produzierende Industrie und würde die Wirtschaft unweigerlich in die Rezession führen.

Versorgungssicherheit sei erste Priorität, deshalb habe jetzt das Füllen der Gasspeicher Vorrang, statt Gas zu verstromen. Der BDI-Präsident erklärte, es müsse jetzt notgedrungen mehr Strom aus Kohle erzeugt werden, damit zum Winter die Gasspeicher voll seien. Der Ausbau von Wind- und Solaranlagen und den verbindenden Stromtrassen müsse viel schneller als bisher umgesetzt werden. Ganz oben auf die Agenda gehörten auch die Sicherung neuer Bezugsquellen und der Aufbau einer Infrastruktur für Flüssiggas.

Lindner in Sorge

Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die Energiekrise ist vielfach selbst verschuldet. Der gleichzeitige Ausstieg aus Kohle und Kernenergie erschüttert die Versorgungssicherheit. Der Ukraine-Krieg mit Russland-Embargo ist lediglich ein Katalysator für die Energieprobleme. Da der Wind nicht immer weht, die Sonne nicht immer scheint und ausreichende Speichermöglichkeiten dieser Energieformen nicht vorhanden sind, droht ohne Gas, Kohle und Atomkraft ein Energiekollaps für den Industriestandort Deutschland.

Das gibt inzwischen auch Finanzminister Christian Lindner zu: "Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten", sagte Lindner gestern im ZDF-Heute Journal. "Es geht ja um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit. Und dafür müssen wir eine Antwort finden. Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise …".

Nordex-Aktie fällt auf ein neues Jahrestief

Wie schwierig es auch die Erneuerbaren Energien haben, wird am Windenergieanlagenhersteller Nordex deutlich, der zuletzt noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist. Die Aktie verliert in diesem Jahr mehr als 30 Prozent, nachdem die Aktie bereits deutlich im Plus lag. In dieser Woche ist der Titel außerdem auf ein frisches Jahrestief etwas oberhalb von 8 Euro gefallen. Auch der MACD (Momentum) beginnt, wieder leicht nach unten zu fallen. Mittelfristig befindet sich der Titel ohnehin in einem Abwärtstrend.

