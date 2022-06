Wiesbaden - Zum Jahresende 2020 sind gut 5,8 Millionen Personen im deutschen Gesundheitswesen beschäftigt gewesen. Davon übten knapp 3,1 Millionen Beschäftigte einen medizinischen Gesundheitsberuf aus, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Knapp 2,8 Millionen Beschäftigte waren in nicht-medizinischen Gesundheitsberufen tätig. Die Beschäftigtenzahl in den medizinischen Gesundheitsberufen stieg im ersten Corona-Jahr um 1,5 Prozent oder 46.000 Personen und damit in ähnlichem Umfang wie im Jahr 2019 (+44.000 oder +1,5 Prozent). In Vollzeitäquivalenten, also auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten, fiel der Anstieg in medizinischen Gesundheitsberufen im Jahr 2020 mit +32.000 Vollzeitäquivalenten oder +1,4 Prozent etwas stärker aus als 2019 (+26.000 oder +1,2 Prozent). Das Personal von Corona-Testzentren ist in den Ergebnissen nicht enthalten.



Besonders durch die Corona-Pandemie belastet waren Ärzte sowie Pflegefachkräfte in den Krankenhäusern. Die Ärzteschaft in den deutschen Krankenhäusern machte 170.000 Vollzeitäquivalente aus, die Zahl der mindestens dreijährig ausgebildeten Pflegefachkräfte entsprach 381.000 Vollzeitäquivalenten. Bei den Ärzten stieg die Zahl der Vollzeitäquivalente im Jahr 2020 um 3.000 oder 2,1 Prozent und damit ähnlich stark wie 2019 (+3.000 beziehungsweise +2,0 Prozent). Bei den mindestens dreijährig ausgebildeten Pflegefachkräften erhöhte sich die Zahl der Vollzeitäquivalente mit +10.000 oder +2,7 Prozent dagegen schwächer als im Vorjahr (+13.000 oder +3,7 Prozent).



Aufgrund der Vielzahl an auszuwertenden PCR-Tests waren auch Beschäftigte in medizinisch-technischen Laborberufen stark belastet, so die Statistiker weiter. Im Jahr 2020 lag die Zahl der Vollzeitäquivalente bei den medizinisch-technischen Laborberufen bei 52.000, sie stieg damit innerhalb des Jahres um 1.000 oder 2,7 Prozent. Im Jahr 2019 hatte sich die Zahl in dieser Berufsgruppe dagegen kaum verändert (+0,2 Prozent). Auch in Arztpraxen wurden PCR-Tests durchgeführt.



Hier lag die Zahl der Vollzeitäquivalente bei den Ärzten im Jahr 2020 bei 139.000 und bei Medizinischen Fachangestellten bei 221.000. Beide Werte blieben innerhalb des Jahres fast konstant (Ärzte: +0,2 Prozent; Medizinische Fachangestellte: -0,3 Prozent). Im Gesundheitsschutz - hierzu zählen beispielsweise der Öffentliche Gesundheitsdienst einschließlich der örtlichen Gesundheitsämter oder auch Bundeseinrichtungen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - arbeiteten zum Jahresende 2020 insgesamt 43.000 Beschäftigte, verteilt auf 36.000 Vollzeitäquivalente. Das waren 2.000 oder 4,7 Prozent Vollzeitäquivalente mehr als ein Jahr zuvor. Der Anstieg war damit ähnlich stark wie im Jahr 2019 (+2.000 oder +6,5 Prozent).

