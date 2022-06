Berlin (ots) -Mit mehr als 150.000 verkauften Tickets gilt das erfolgreichste neue deutsche Musical des vergangenen Jahres,"Ku'damm 56", auch ein halbes Jahr nach Musicalstart generationsübergreifend als absoluter Publikumsmagnet. Nachdem bereits im Februar dieses Jahres nur zwei Monate nach der Weltpremiere im Stage Theater des Westens die Verlängerung der Spielzeit auf Ende September bekannt gegeben wurde, gibt es nun für alle Musicalfans erneut einen Grund zur Freude -"Ku'damm 56" wird über den Jahreswechsel hinaus bis Mitte Februar 2023 zu sehen sein.Peter Plate & Ulf Leo Sommer: "Dass Ku'damm 56 jetzt noch einmal verlängert wird und mehr als ein ganzes Jahr zu sehen sein wird - das haben wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Das macht uns unglaublich glücklich und dankbar.""Ku'damm 56" erzählt die faszinierende Geschichte von Tanzschulinhaberin Caterina Schöllack sowie ihrer drei Töchter und nimmt die Zuschauer:innen auf eine ebenso emotionale wie unterhaltsame Reise in die Berliner Nachkriegszeit mit, die nicht nur von unzähligen Herausforderungen, sondern auch von völlig neuen mitreißenden Beats und dem gerade entstehenden Rock'n'Roll-Sound geprägt war. Geschrieben von Grimme-Preisträgerin Annette Hessund mit Musik von Peter Plate und Ulf Leo Sommer (Rosenstolz, Sarah Connor, Max Raabe) bietet die Musical-Adaption des erfolgreichen TV-Events Entertainment auf höchstem künstlerischen Niveau.Einer Idee von Plate und Sommer folgend haben hochkarätige Feature Artists wie AnNa R. (Rosenstolz), Annett Louisan, Max Raabe, Musicalstar Alexander Klaws, Lucy Diakovska (No Angels), Maite Kelly, Barbara Schöneberger, Max Mutzke, Lindiwe Suttle Müller-Westernhagen, The Baseballs, Ross Antony oder auch Madeline Juno ihrem persönlichen Ku'damm 56-Lieblingssong nicht nur ihre Stimme, sondern vor allem auch ihre ganz eigene Note gegeben. Das Ergebnis ist ab 24. Juni als Deluxe Edition des "Ku'damm 56"-Soundtracks zu hören.Weitere Infos unter www.stage-entertainment.de (http://www.stage-entertainement.de/)Pressekontakt:fürste PR (Online & Presse)Melanie FürsteE-Mail: Melanie.fuerste@web.deMobil: +49 (0) 162 - 10 71 224www.melanie-fuerste.comOriginal-Content von: BMG Rights Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78647/5255277