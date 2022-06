Die enge Beziehung zwischen Cloudflare und Microsoft hilft Unternehmen, ihre Sicherheitsarchitektur zu verbessern und den nächsten Schritt in Richtung einer implementierten Zero Trust-Strategie zu gehen.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, gab heute bekannt, dass es bei der Verleihung der Microsoft Security Excellence Awards die Auszeichnung in der Kategorie "Security Software Innovator" erhalten hat. Die Leistungen von Cloudflare haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen an die Spitze der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) aufgestiegen ist einem Ökosystem unabhängiger Softwareanbieter und Dienste, die ihre Sicherheitsprodukte und -dienste mit denen von Microsoft integriert haben. Die Preisträger haben in den vergangenen 12 Monaten hervorragende Leistungen in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Identität, Management und Datenschutz erbracht.

Cloudflare arbeitet seit 2018 mit Microsoft zusammen, um gemeinsamen Kunden ein besseres Interneterlebnis zu bieten. Dafür werden Webanwendungen gesichert und Mitarbeiter durch Identitäts- und Geräteschutz geschützt. Die tiefgreifenden Integrationen von Cloudflare in Microsoft 365 und Azure haben viele der größten Fortune-500-Unternehmen auf ihrem Weg zu Zero Trust unterstützt. Kunden können damit ihre Sicherheits- und Performance-Anforderungen einfach und problemlos realisieren und von schnellerer Performance profitieren.

"Wir fühlen uns geehrt, von Microsoft als Security Software Innovator of the Year ausgezeichnet zu werden," sagt Alex Dyner, SVP of Special Projects bei Cloudflare. "Es war ein Vergnügen, mit dem Microsoft-Team zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere gemeinsamen Unternehmenskunden nahtlos den nächsten Schritt in ihrer digitalen Transformation und Umstellung auf Zero Trust gehen können."

Bei der Verleihung der Microsoft Security Excellence 2022 Awards am 6. Juni 2022 gab Microsoft die Preisträger in 10 Kategorien bekannt, mit denen Vorreiter unter den Partnern, Lösungsinnovatoren, Kunden- und Technologie-Champions sowie Changemaker geehrt wurden. Die früher als Microsoft Security 20/20 Awards bekannten Auszeichnungen wurden bereits zum zweiten Mal an Microsoft-Partner vergeben. Mit dem Security Software Innovator Award, der an Cloudflare verliehen wurde, wird ein unabhängiger Softwareanbieter (Independent Software Vendor ISV) ausgezeichnet, der in Zusammenarbeit mit Microsoft innovative Lösungen mit bahnbrechenden und transformativen Technologien entwickelt hat.

"Es ist mir eine große Ehre, die diesjährigen Preisträger auszuzeichnen. Die MISA-Mitglieder beeindrucken uns regelmäßig mit ihrer gemeinsamen Vision, eine sicherere Welt zu schaffen," sagte Vasu Jakkal, CVP, Microsoft Security. "Sie unterstützen diese Mission durch ihre Lösungen und Dienstleistungen, ihr Engagement für Innovation und ihren Einsatz für die Kunden. Sicherheit ist ein Teamsport, und wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit unserer MISA-Community zu verteidigen. Herzlichsten Glückwunsch an alle Preisträger dieses Jahres."

MISA wurde gegründet, um führende Microsoft-Mitarbeiter, ISVs und MSSPs zusammenzubringen, um gemeinsam Sicherheitsbedrohungen zu bekämpfen und die Welt sicherer zu machen. Die MISA-Mitglieder stimmten über die Gewinner der Microsoft Security Excellence Awards ab und hatten so die Möglichkeit, die Bemühungen ihrer Kollegen und deren Engagement für eine sicherere Welt zu würdigen.

Wenn Sie mehr über die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Cloudflare erfahren möchten oder darüber, wie Sie eine Zero Trust-Sicherheitsarchitektur implementieren können, lesen Sie die folgenden Ressourcen:

Blog: Cloudflare von Microsoft als Innovator f r Sicherheitssoftware ausgezeichnet

r Sicherheitssoftware ausgezeichnet Zero-Trust-Architektur: Ein Leitfaden

Cloudflare One Week

Über Cloudflare

