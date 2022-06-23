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PR Newswire
23.06.2022 | 09:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.464500 USDIE00BJXRZJ4020 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.120900 USDIE00BJXRZ273
20 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.177000 USDIE00BLRPQH31
20 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.758200 USDIE00BLRPQJ54

20 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.926600 USDIE00BLRPRR04

20 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		2.953300 USDIE00BLRPRQ96

20 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.064200 USDIE000HJV1VH3

20 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.802400 USDIE000QRNAC66

20 JUNE 2022
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© 2022 PR Newswire
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