Poznan, Polen (ots/PRNewswire) -Die "Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe" (CEE) sagt: "Es geht nicht mehr nur um das Image. Sozial verantwortliche Unternehmen haben einen echten Geschäftsnutzen.Die Studie "Philanthropy in Central & Eastern Europe 2022" zeigt, dass mehr als die Hälfte (53%) der Bürger in Mittel- und Osteuropa es vorziehen, Produkte und Dienstleistungen von sozial engagierten Marken zu kaufen, wobei sogar 48% bereit sind, dafür einen etwas höheren Preis zu zahlen.Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung sind notwendig, um ein günstiges rechtliches und steuerliches Umfeld zu schaffen, aber es sind die Unternehmen, die die wichtigste treibende Kraft darstellen, wenn es darum geht, soziale Fragen anzugehen. Daten, die zwischen März und April 2022 unter den Bürgern Bulgariens, Kroatiens, Estlands, Litauens, Lettlands, Rumäniens und Sloweniens erhoben wurden, zeigen, dass die Bürger der MOE-Länder sozial engagierte Unternehmen schätzen, im Gegenzug aber Transparenz, Ehrlichkeit und die Verknüpfung sozialer Aktivitäten mit dem Geschäftsprofil des Unternehmens erwarten.Nicht nur die Kunden, auch die Mitarbeiter wollen zum Wachstum verantwortungsvoller Unternehmen beitragen. Soziale Aktivitäten potenzieller Arbeitgeber sind für 36 % derjenigen, die eine neue Stelle suchen, wichtig. Freiwilliges Engagement von Arbeitnehmern entwickelt sich zu einem wichtigen Trend, aber nur 20% der MOE-Bürger geben an, dass ihr Arbeitgeber ihnen diese Möglichkeit bietet. Gleichzeitig geben fast 40% derjenigen, die diese Möglichkeit nicht haben, an, daran interessiert zu sein. - erklärt Anna Korzeniewska von der Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, einer internationalen Denkfabrik, die die Studie durchgeführt hat. Ähnlich verhält es sich bei Pro-bono-Tätigkeiten. Nur 14 % der Befragten gaben an, dass ihr Arbeitgeber im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit pro bono Unterstützung leistet, während 46% erwarten, dass sich dies ändern wird.Auf die Frage, welche UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) von bestimmten Branchen angegangen werden sollten, geben die Bürger der MOEs an, dass der Finanzsektor Probleme im Zusammenhang mit Armut, Bildung und Wirtschaftswachstum lösen sollte. Von Lebensmittelunternehmen und Einzelhandelsketten wird erwartet, dass sie mehr Gewicht auf die Bekämpfung des Hungers und die Förderung eines verantwortungsvollen Konsums legen. Technologie- und IT-Unternehmen sollten Innovation und Wirtschaftswachstum fördern, während sich die Energie- und Automobilindustrie auf klimarelevante Themen konzentrieren sollte.Der Zugang zu Wissen und Bildung wurde als eines der wichtigsten Bedürfnisse in der Region genannt. Es stellt sich heraus, dass nur 11 % der CEE-Bürger wissen, wofür ESG (Environmental, Social, Governance) steht. Für die meisten Bürger ist Philanthropie Teil der finanziellen Bildung und sollte von den Banken gefördert werden. Die Mehrheit ist der Meinung, dass soziales Engagement von klein auf gelehrt werden sollte.2022 und eine analoge Umfrage, die 2020 in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn durchgeführt wird, zeigen deutlich, dass Krisen wie die COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine die Europäer dazu bewegen, sich sozial zu engagieren. Nicht weniger als 53% der MOE-Bürger haben sich den Bemühungen zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge angeschlossen, vor allem durch finanzielle Unterstützung und Sachspenden. Wie das Jahr 2021 gezeigt hat, wird die größte Herausforderung darin bestehen, dieses Engagement aufrechtzuerhalten. Es ist erwähnenswert, dass die Erwartungen an die stärker entwickelten Länder gestiegen sind. Ein höheres Engagement wird vor allem von den Ländern Westeuropas (Deutschland, Schweiz, UK) und Nordamerikas (USA, Kanada) erwartet.Gegenwärtig spendet fast die Hälfte der CEE-Bürger (48 %) finanziell - unabhängig von Alter, Geschlecht, Wohnort oder Einkommen. Der Gesamtwert der jährlichen Spenden in den 7 untersuchten Ländern beläuft sich auf fast eine Milliarde Euro, aber ihr philanthropisches Potenzial ist doppelt so hoch. - Dieses Ausmaß an Engagement ist möglich, aber um das Ökosystem der sozialen Auswirkungen in den MOE-Ländern zu stärken, müssen wir das Bewusstsein schärfen, mehr Zusammenarbeit initiieren und Hindernisse, auch steuerlicher und rechtlicher Art, identifizieren und beseitigen. - stellt Anna Korzeniewska fest.Die Entwicklung einer nachhaltigen Philanthropie erfordert zuverlässige Daten und den Austausch von Wissen. Mittel- und Osteuropa hat dank des wachsenden Potenzials seiner Gesellschaft eine echte Chance, den Aufbau einer Kultur der Philanthropie und einer dauerhaften sozialen Einstellung voranzutreiben. Deshalb ist es wichtig, in die Forschung zu investieren, um alle Akteure der Gesellschaft strategisch und langfristig einzubinden. - sagt Liza Belozerova, Senior Manager bei Google.org, Europa, Naher Osten und Afrika.Link zum vollständigen Bericht, der kostenlos in 8 Sprachen heruntergeladen werden kann: Englisch, Bulgarisch, Kroatisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Rumänisch und Slowenisch:https://ceeimpact.org/our-initiatives/philanthropy-in-cee-2022/