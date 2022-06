Die Nordex Group zieht einen Auftrag von OX2 in Polen an Land: Hierfür hat der schwedische Windparkentwickler OX2 den Windturbinenbauer mit der Lieferung und Errichtung von elf Anlagen des Typs N149/5.X für den Windpark "Wysoka" in Polen beauftragt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service der Turbinen über den Zeitraum von 35 Jahren. Der 63-MW-Windpark "Wysoka" entsteht etwa 125 km südöstlich ...

