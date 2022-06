In unserer Analyse vom 20.06.22 Deutsche Lufthansa: Chance auf Bodenbildung! hatten wir zuletzt auf die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hingewiesen. Der Kurs konnte im Bereich um 5,75 Euro einen Boden bilden und in der Folge deutlich zulegen. In der Spitze kletterte die Aktie bis auf 6,60 Euro, ehe eine Verschnaufpause einsetzte. Wir würden jetzt aufgelaufene Gewinne absichern und den StopLoss für offene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...