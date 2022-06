Nicht erst seit es mit dem Geld auf der Bank so gut wie keine Zinseinnahmen mehr zu erzielen gibt, sind bei vielen Anlegern Dividendenaktien in den Fokus gerückt. Denn mit ihnen lässt sich nämlich wunderbar ein zinsähnliches passives Einkommen generieren. Aber auch in solch turbulenten Börsenzeiten, wie wir sie gerade wieder erleben, können Dividendeninvestoren eventuell ganz entspannt bleiben. Denn die Gewinnbeteiligungen, die sie ja weiterhin erhalten, dürften doch etwas beruhigend wirken. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...