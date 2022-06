Welche Folgen der starke Dollar für viele Unternehmen hat, zeige ich dir in diesem Artikel. Eines vorweg: US-Unternehmen, die japanische Waren importieren, haben jetzt echt gute Karten. Aber lies am besten selbst! Zwei Unternehmen, die in der aktuellen Lage beste Chancen auf Wachstum haben, will ich dir heute zeigen. Und wenn auch du deine Meinung zu den beiden loswerden willst, dann lass uns diskutieren. Walmart ist Import-Champion Walmart (WKN: 860853) ist ein Gigant der US-Industrie. Das Einzelhandelsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...