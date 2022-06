Das Crash-Jahr 2022 würde man am liebsten zurückgeben. Warum kann es nicht einfach für immer so weitergehen wie im Börsenjahr 2021? Die Kurse steigen oder verharren wenigstens auf hohem Niveau. Mehr will man doch eigentlich nicht. Doch es ist eben, wie es ist. Und man muss mit den Karten spielen, die man gelegt bekommt. Wenn die Sonne scheint, kann man die Badehose aus dem Schrank holen. Aber sobald der Regen kommt, sind völlig andere Utensilien gefragt. Ob Crash oder Höhenflug: Ich kaufe immer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...