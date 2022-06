Erfurt (ots) -Raus mit euch! Der Tigerenten Club fordert zusammen mit dem Waldexperten Peter Wohlleben Kinder zur großen "Tigerenten Club Waldchallenge" (SWR/KiKA) heraus: Ein einmaliges Abenteuer mitten in der Natur! Zu sehen ist die Show am 26. Juni um 14:45 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.Der Schutz des Klimas, ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen und die Zukunft der Erde sind bedeutender Gegenstand gesellschaftlicher Debatte. Gemäß dem Anspruch, Lebenswelten von Kindern abzubilden und aktuelle Themen aufzugreifen, räumt KiKA den Fragen zu Klimawandel und Nachhaltigkeit einen breiten Platz in seinen Angeboten ein. Das neueste Beispiel: "Die Tigerenten Club Waldchallenge" (SWR/KiKA) mit Peter Wohlleben.Eine Gruppe von Kindern besteht gemeinsam eine spannende Schnitzeljagd durch den Wald. Sie muss ihr Wissen bei einem Tierspuren-Quiz beweisen, es wird nass bei der Bach-Challenge und zum Schluss wartet eine Übernachtung im Wald auf das Team. "Tigerenten Club"-Moderator Johannes Zenglein führt durch die Challenge und hat zusammen mit Peter Wohlleben den ein oder anderen Tipp für das Spieleteam parat. Schaffen es die fünf Kinder gemeinsam, alle Aufgaben zu meistern und das Ziel zu erreichen?"Der Tigerenten Club ist Kult und Wald ist überlebenswichtig. Beides verschmolzen ist das Beste, was ich mir fürs Kinderfernsehen vorstellen kann", so Waldexperte Peter Wohlleben.Weiter geht es online auf kika.de: Dort gibt der bekannte Waldexperte noch mehr spannende Tipps und Hacks zum Entdecken im Wald - ideal für den nächsten Ausflug ins Grüne."Die Tigerenten Club Waldchallenge" ist eine Co-Produktion von SWR und KiKA. Für die Redaktion zeichnen Alexa Hofmann, Nicolas Caspar (beide SWR), Elisabeth Möckel und Dr. Matthias Huff (beide KiKA) verantwortlich.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5255481