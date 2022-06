Apple-Chef Tim Cook hat in einem Interview noch nie so deutlich so durchblicken lassen, dass das Unternehmen im Bereich Augmented Reality größeres plant. Im Interview mit der staatlichen Zeitung China Daily wurde Cook unter anderem danach gefragt, was die Hauptfaktoren seien, die ein AR-Produkt, etwa Augmented-Reality-Headsets, erfolgreich machen würden. Cook entgegnete, dass er von AR "unheimlich begeistert sei". Das Entscheidende bei jeder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...