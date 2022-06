Düsseldorf (ots) -Deutschlands größter Ingenieur*innenverein positioniert sich als Gestalter einer nachhaltigen ZukunftMit dem größten Marken-Relaunch seiner Geschichte unterstreicht der VDI seine Bedeutung als Impulsgeber für den technischen Fortschritt zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.Dynamisch und inspirierend präsentiert sich der neue VDI: mit einem neuen Logo, das den Namen VDI klar und selbstbewusst in den Fokus rückt, sowie einem Signet, das auf Kompetenz und Innovationskraft hinweist. Eine frische Farbwelt, eine Bildwelt, die Nähe und Offenheit vermittelt, sowie eine technisch und modern anmutende Typografie runden das neue Erscheinungsbild ab."Mit diesem Auftritt setzen wir ein Zeichen des Aufbruchs", unterstreicht Ralph Appel, Direktor und geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des VDI. "Unseren Marken-Relaunch haben wir von Anfang an partizipativ gestaltet: mit unseren ehrenamtlichen Funktionsträger*innen, Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen und über Umfragen. Gemeinsam füllen wir unseren neuen Markenauftritt mit Leben und unterstreichen unsere Rolle in der Gesellschaft: als Impulsgeber für Fortschritt, als Wissensmultiplikator und als Gestalter der Zukunft."Mit dem strategischen Leitgedanken und Anspruch des Beteiligungsprozesses "Gemeinsam. Klar. Stark." bündelt der VDI seine Angebote und tritt als starke Organisation auf. "Dabei setzen wir auf eine transparente, klar aufgebaute Markenarchitektur mit dem VDI als Dach der Markenfamilie, reduzieren die Logovielfalt und vereinheitlichen unsere vielfältigen Touchpoints", erläutert Sandra May, Bereichsleiterin Mitglieder und Marketing beim VDI und verantwortliche Projektleiterin."Wir sind eine der größten Communities für technikbegeisterte Menschen und geben Ihnen eine starke Stimme in der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft", erklärt Dr. Volker Kefer, Präsident des VDI. "Das ist heute relevanter denn je - schließlich geht es um nicht weniger als den klimafreundlichen Umbau unserer Industrie für eine nachhaltige Gesellschaft. Deshalb setzen wir auf wertvolle Beiträge zu den zentralen Diskursen unserer Zeit und stärken mit gezielten Themendiskussionen unsere öffentliche Wahrnehmung."Mit rund 135.000 Mitgliedern und 12.000 ehrenamtlichen Expert*innen aus allen Fachrichtungen, der Dachmarke VDI, fünf Familienmarken, wie dem VDI Wissensforum und dem VDI Technologiezentrum sowie zahlreichen weiteren Produktmarken und Kooperationen bildet der VDI eines der größten Netzwerke für Technik in Europa. Seine umfassende Expertise macht ihn zum bedeutenden Partner für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, der dazu beiträgt, Fortschritt und Wohlstand zu sichern.Fachlicher Ansprechpartner:Sandra MayBereichsleiterin Mitglieder und MarketingVDITelefon: +49 211 6214-660E-Mail: may@vdi.deVDI als Gestalter der ZukunftSeit mehr als 165 Jahren gibt der VDI wichtige Impulse für den technischen Fortschritt. Mit seiner einzigartigen Community und seiner enormen Vielfalt ist er Gestalter, Wissensmultiplikator, drittgrößter technischer Regelsetzer und Vermittler zwischen Technik und Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Er motiviert Menschen, die Grenzen des Möglichen zu verschieben, setzt Standards für nachhaltige Innovationen und leistet einen wichtigen Beitrag, um Fortschritt und Wohlstand in Deutschland zu sichern. Der VDI gestaltet die Welt von morgen - als Schnittstelle zwischen Ingenieur*innen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. In seinem einzigartigen multidisziplinären Netzwerk mit mehr als 135.000 Mitgliedern bündelt er das Wissen und die Kompetenzen, die nötig sind, um den Weg in die Zukunft zu gestalten.______________________Hinweis an die Redaktion:Sie finden diese Presseinformation auch online unter: www.vdi.de/pressePressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Sarah JanczuraTelefon: +49 211 6214-461E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16368/5255502