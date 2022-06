München (ots) -Endspurt beim Publikumspreis der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): Mehr als 4500 Menschen haben schon mitgemacht und unter www.blm.de für ihren persönlichen Lieblingsbeitrag im lokalen Radio oder Fernsehen gestimmt. Noch bis kommenden Montag, 27. Juni, haben alle Hörerinnen und Hörer, alle Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance, ihren bayerischen Lokalsender so zum Gewinner des BLM-Publikumspreises machen. Die Nominierungen kann man sich hier (https://www.blm.de/radiotv/blm-preise/nominierte_blm_2022.cfm) anschauen und auch gleich online voten.Der BLM-Publikumspreis ist mit je 1000 Euro dotiert und wird 2022 bereits zum dritten Mal vergeben. Sein Ziel ist es, die großen Leistungen und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im bayerischen Lokalfunk - gerade auch in Pandemie-Zeiten - aus der Publikumsperspektive zu würdigen.Die Preisverleihung findet, gemeinsam mit den BLM-Preisen, im Rahmen der Lokalrundfunktage (https://lokalrundfunktage.de/) am 5. Juli in Nürnberg statt.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue MedienHeinrich-Lübke-Straße 2781737 MünchenStefanie RegerTelefon 089 63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5255536